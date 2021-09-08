Одного пострадавшего после взрыва газа в Ногинске доставят в НМИЦ хирургии им. Вишневского

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчину, который пострадал после взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске, перевезут в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени Вишневского. Об этом сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Василий Карпович, 62 года, он в реанимации. Мы его сейчас увезем в Вишневского. У него перелом голени. Соответственно, вся помощь будет оказана", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Он отметил, что в больнице также находится семья - мама и две ее дочери. "Они в нормальном состоянии, абсолютно. Все обошлось хорошо", - добавил Воробьев.