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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

Одного пострадавшего после взрыва газа в Ногинске доставят в НМИЦ хирургии им. Вишневского

Пострадавшему мужчине 62 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчину, который пострадал после взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске, перевезут в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени Вишневского. Об этом сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

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"Василий Карпович, 62 года, он в реанимации. Мы его сейчас увезем в Вишневского. У него перелом голени. Соответственно, вся помощь будет оказана", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Он отметил, что в больнице также находится семья - мама и две ее дочери. "Они в нормальном состоянии, абсолютно. Все обошлось хорошо", - добавил Воробьев.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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