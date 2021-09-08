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Пять человек пострадали при обрушении кровли в неэксплуатируемом здании в Калмыкии

Пострадавших доставили в Городовиковскую районную больницу

ЭЛИСТА, 8 сентября. /ТАСС/. В Городовиковске в среду в неэксплуатируемом здании обрушилась кровля. Инцидент произошел в результате демонтажа крыши. Пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Произошло обрушение кровли на площади 200 кв. м в неэксплуатируемом одноэтажном здании в городе Городовиковске во время проведения работ по ее демонтажу. Пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие с ушибами доставлены в Городовиковскую районную больницу.

На ликвидацию чрезвычайной ситуации были привлечены 22 человека личного состава и восемь единиц техники, добавили в пресс-службе ведомства.

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