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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

Жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске разместят на турбазе "Боровое"

Турбаза располагается в Ногинском районе в деревне Буньково

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 120 человек из пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске размесят на туристической базе "Боровое", сообщили ТАСС волонтеры.

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"Из разрушенного дома в детсад эвакуирован 121 человек. В дальнейшем всех желающих разместят на территории турбазы "Боровое", - рассказал представитель соцзащиты, участвующий в регистрации эвакуированных в детсад.

Сама турбаза находится в Ногинском районе в деревне Буньково. Также координатор волонтерского штаба рассказала журналистам, что уже есть добровольцы, готовые разместить у себя пострадавших.

Размещенных в детском саду людей обеспечили едой и водой.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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