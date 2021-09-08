Жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске разместят на турбазе "Боровое"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 120 человек из пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске размесят на туристической базе "Боровое", сообщили ТАСС волонтеры.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Из разрушенного дома в детсад эвакуирован 121 человек. В дальнейшем всех желающих разместят на территории турбазы "Боровое", - рассказал представитель соцзащиты, участвующий в регистрации эвакуированных в детсад.

Сама турбаза находится в Ногинском районе в деревне Буньково. Также координатор волонтерского штаба рассказала журналистам, что уже есть добровольцы, готовые разместить у себя пострадавших.

Размещенных в детском саду людей обеспечили едой и водой.