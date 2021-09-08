В МЧС назвали причину пожара на заимке Агафьи Лыковой

ТАСС, 8 сентября. Причиной пожара на заимке у отшельницы Агафьи Лыковой, проживающей на территории заповедника "Хакасский", стал перегрев печи. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар на заимке у Лыковой произошел вечером во вторник, загорелась крыша в старом доме. Возгорание было потушено силами троих добровольцев, которые находились рядом и помогали ей с заготовками.

"Группа [регионального управления МЧС] провела работу, оценили на месте ущерб. Причиной пожара является перекал печи. Основной очаг находился на крыше, огнем повреждено около 30 кв. м. <...> Сама Агафья Карповна (Лыкова) жива-здорова, никто не пострадал, животные тоже целы", - сообщили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, помещение, где произошел пожар, нежилое. Новый дом Лыковой, построенный в этом году, не поврежден.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти Республики Хакасия, на территории заимка задержали блогера, который находился там незаконно. "Сейчас в отношении него будет проведено соответствующее расследование", - добавил собеседник агентства.

Директор заповедника Виктор Непомнящий сообщил ТАСС, что блогеру ранее было отказано в посещении охраняемой территории. "Если данная информация (о задержании блогера - прим. ТАСС) подтвердится, то в отношении данного гражданина мы будем составлять материалы по статье за нарушение режима охраны", - сказал Непомнящий, отметив, что в отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело в соседней Республике Алтай, и заповедник готов будет передать материалы органам власти региона. По данным местного информационного портала 19rus.info, задержанный - красноярский блогер Андрей Абвгат, который ночевал на заимке вместе со своей девушкой. В своем YouTube-канале он публикует видеоролики о путешествиях по Сибири, в том числе о встречах с Лыковой, к которой приезжал и ранее.

О Лыковой

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.