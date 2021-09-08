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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Жильцы пострадавших при взрыве в Ногинске квартир получат по 30 тыс. рублей

Одиноким выплатят по 50 тыс. рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Жильцы квартир, пострадавших при взрыве газа в Ногинске, получат по 30 тыс. рублей на каждого члена семьи. Одиноким выплатят по 50 тыс., сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в среду.

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"По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тыс. рублей, если одинокий человек - 50 тыс. рублей", - сказал он.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме на улице 28 июня в Ногинске в среду утром в квартире на третьем этаже. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Пострадали девять человек, двое погибли. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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