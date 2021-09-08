ФСБ: информация CNN подтверждает, что спецслужбы Украины осуществляют акты гостерроризма

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Обнародованная CNN информация об обстоятельствах попытки похищения россиян в Белоруссии в 2020 году подтверждает, что Украина силами своих спецслужб по сути занимается актами государственного терроризма. Об этом заявил журналистам представитель ФСБ России.

"[Украинская] власть не заинтересована в том, чтобы провести объективное расследование всей этой ситуации. Потому что, если его провести, все вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина по сути осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться", - заметил представитель ФСБ.

"Эпизод с так называемыми вагнеровцами, который мы считаем изначально уголовно наказуемым деянием, это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. Все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем", - добавил он.

Он обратил внимание, что от украинской стороны изначально исходила противоречивая информация. Сначала украинские журналисты получили подтверждение о причастности Украины к этой операции и даже брали интервью у ее участников. Затем глава ГУР Минобороны Украины заявил, что никакой операции не было. "Зеленский в прошлом году говорил: не было ничего, а в этом году он дает интервью украинскому каналу и говорит, что нас втянули в этот вопрос. Кто втянул он не называет, стесняется. Это таким, знаете, оперативно-политическим шизофренизмом попахивает, пусть они определяется там у себя", - сказал представитель ФСБ.

"Мы прекрасно помним, как все это было: наши граждане фактически были заманены ГУР [Главным управлением разведки Минобороны Украины] и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию. Цель она была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Но потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона", - добавил представитель ФСБ.