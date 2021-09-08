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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в доме в Ногинске

Труп женщины достали из-под завалов на втором этаже
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин подтвердил обнаружение тел двух погибших в результате взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске.

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Извлекли тело погибшей женщины, ее достали из-под завалов на втором этаже и спустили вниз на носилках, обвязав тросом. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.

"Планируется завершить разбор завалов к завтрашнему вечеру. Может быть, послезавтра утром", - сказал вице-губернатор.

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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