Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в доме в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин подтвердил обнаружение тел двух погибших в результате взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

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Извлекли тело погибшей женщины, ее достали из-под завалов на втором этаже и спустили вниз на носилках, обвязав тросом. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины.

"Планируется завершить разбор завалов к завтрашнему вечеру. Может быть, послезавтра утром", - сказал вице-губернатор.

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов.