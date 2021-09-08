Полиция Лондона установила заграждения на Даунинг-стрит из-за подозрительного предмета

ЛОНДОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Сотрудники полицейского управления Лондона установили заграждения у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит из-за обнаруженного подозрительного предмета, обнаруженного на соседней правительственной улице Уайтхолл.

"Это сделано из соображений предосторожности. Мы пока не можем сказать, представляет ли этот предмет на самом деле опасность", - сообщили корреспонденту ТАСС в Скотленд-Ярде.

Как указывается на странице полиции в Twitter, предмет был замечен дежурящими у премьерской резиденции сотрудниками правоохранительных органов около 11:00 по местному времени (13:00 мск). В ближайшее время эксперты должны установить, представляет ли он угрозу.