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Полиция Лондона установила заграждения на Даунинг-стрит из-за подозрительного предмета

Пока полиция не может сообщить, представляет ли находка угрозу
© EPA-EFE/VICKIE FLORES, архив

ЛОНДОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Сотрудники полицейского управления Лондона установили заграждения у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит из-за обнаруженного подозрительного предмета, обнаруженного на соседней правительственной улице Уайтхолл.

"Это сделано из соображений предосторожности. Мы пока не можем сказать, представляет ли этот предмет на самом деле опасность", - сообщили корреспонденту ТАСС в Скотленд-Ярде.

Как указывается на странице полиции в Twitter, предмет был замечен дежурящими у премьерской резиденции сотрудниками правоохранительных органов около 11:00 по местному времени (13:00 мск). В ближайшее время эксперты должны установить, представляет ли он угрозу.

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