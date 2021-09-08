Горсуд Петербурга продлил арест главе компании, похитившей 3,5 млрд рублей дольщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд на три месяца продлил арест владельцу компании "Норманн", которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере со средствами не менее 2,6 тыс. участников долевого строительства на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), сроком по 9 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, следствие установило, что с июля 2014 года по февраль 2019-го Смирнов путем обмана и злоупотребления доверием похитил привлеченные компанией денежные средства дольщиков (не менее 2 646 лиц) на сумму 3,5 млрд рублей. Эти деньги не пошли на строительство жилых домов, а также не были возвращены участникам долевого строительства.

Ранее ТАСС сообщал, что Выборгский районный суд Петербурга арестовал Смирнова в июле 2019 года. Обвинение ему было предъявлено в июне 2020 года.