Суд не отпустил из СИЗО акциониста Крисевича, арестованного за стрельбу на Красной площади

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на продление срока содержания под стражей обвиняемого в хулиганстве художника-акциониста Павла Крисевича, арестованного за стрельбу на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на постановление Таганского районного суда Москвы о продлении меры пресечения в отношении Крисевича. Апелляция оставила в силе постановление суда первой инстанции", - сказали в пресс-службе.

13 июня Таганский суд арестовал Крисевича за стрельбу на Красной площади, а затем мера пресечения была ему продлена до 11 сентября. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Как сообщал ТАСС адвокат Мансур Гильманов, вину акционист не признает. Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре 2020 года на Лубянке сымитировал распятие.