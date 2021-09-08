Жителя Челябинской области подозревают в руководстве экстремистской организацией

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинской области пресекли деятельность мужчины, который подозревается в руководстве региональным отделением экстремистской и запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" . Возбуждено уголовное дело, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Подозреваемый, занимая должность "старейшины" в структуре запрещенной религиозной организации [Свидетели Иеговы], осуществлял надзор за деятельностью собраний местных религиозных организаций на территории Челябинской области", - сказано в сообщении.

Преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. По версии следствия, с сентября 2017 года по ноябрь 2020-го мужчина предпринял активные действия, направленные на организацию продолжения противоправной деятельности запрещенной судом религиозной организации. Подозреваемым была организована проповедническая деятельность в целях пропаганды и вовлечения граждан в религиозное учение.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.