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В Воронеже мужчина напал на 10-летнюю девочку

В соцсетях появилась информация о том, что мужчина схватил ребенка за волосы и пытался зажать руками рот, но девочка смогла вырваться и убежать

ВОРОНЕЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту нападения мужчины на 10-летнюю девочку в Воронеже, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Воронежской области.

"Следователем СК проводится проверка по факту возможного совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которые, по предварительным данным, не связаны с посягательством на ее половую неприкосновенность", - говорится в сообщении пресс-службы.

В соцсетях в среду появилась информация о том, что в Левобережном районе Воронежа во вторник мужчина напал на 10-летнюю девочку, схватил ее за волосы и пытался зажать руками рот, но ребенок смог вырваться и убежать.

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