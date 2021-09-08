Площадь зарегистрированных с начала сезона пожаров в Якутии составляет почти 8,5 млн га

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Площадь природных пожаров, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона в Якутии, составляет почти 8,5 млн га. Об этом сообщили в среду на сайте регионального правительства.

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"Настоящей трагедией для всех стала сложнейшая ситуация этого лета с природными пожарами. Площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га", - приводятся слова главы Якутии Айсена Николаева.

По данным регионального оперштаба, утром в среду на территории Якутии действовал 31 лесной пожар. За сутки было локализовано три пожара в трех районах республики на площади 104 тыс. га, ликвидировано четыре на площади 146 га. Всего в тушении задействовано 228 человека и 36 единиц техники.