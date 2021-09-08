Приговор осужденному на 20 лет колонии за госизмену доценту МАИ признан законным

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил в среду жалобу на приговор доценту МАИ Алексею Воробьеву, осужденному на 20 лет колонии за государственную измену. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, приговор вступил в законную силу.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 8 сентября приговор Московского городского суда от 23 апреля в отношении Воробьева А. Г. изменен, исключены показания нескольких свидетелей. В части вещественных доказательств (денежных средств) приговор отменен и в этой части направлен на новое судебное разбирательство в порядке исполнения приговора", - говорится в апелляционном определении судьи. Заседание прошло в закрытом режиме, суд огласил только резолютивную часть решения.

В конце апреля Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, признав его виновным в государственной измене и незаконном экспорте из РФ оборудования, технологий, научно-технической информации, а также в контрабанде. Ему также назначили штраф в размере 1 млн рублей. Суть уголовного дела остается неизвестной в связи с содержанием в нем материалов, маркированных грифом "секретно".

Воробьев - кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных двигателей МАИ.