{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водитель сбил ребенка на самокате на востоке Москвы и скрылся

Ребенок госпитализирован с предварительным диагнозом "ушиб голени левой ноги"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика на самокате на Сахалинской улице на востоке Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС в среду сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Во дворе дома 11 на Сахалинской улице водитель транспортного средства совершил наезд на 11-летнего мальчика, после чего скрылся. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что мальчик госпитализирован с предварительным диагнозом "ушиб голени левой ноги". Сотрудники полиции разыскивают нарушителя, предпринимают меры к его задержанию.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
Сотрудник Центра подготовки космонавтов погиб при взрыве газа в Ногинске
Александр Соловьев руководил программой водолазной подготовки ЦПК, сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли
Читать полностью