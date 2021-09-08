Водитель сбил ребенка на самокате на востоке Москвы и скрылся

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика на самокате на Сахалинской улице на востоке Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС в среду сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Во дворе дома 11 на Сахалинской улице водитель транспортного средства совершил наезд на 11-летнего мальчика, после чего скрылся. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что мальчик госпитализирован с предварительным диагнозом "ушиб голени левой ноги". Сотрудники полиции разыскивают нарушителя, предпринимают меры к его задержанию.