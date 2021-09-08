Утечку бытового газа назвали основной версией взрыва в жилом доме в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Основной версией взрыва в жилом доме в Ногинске является утечка бытового газа. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Пока основная версия - бытовой газ", - сказал он.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 28 Июня в Ногинске в среду утром. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры.

В результате ЧП погибли два человека, спасатели извлекли их тела из-под завалов. Пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На данный момент пять человек не выходят на связь, их состояние неизвестно.