Сотрудник Центра подготовки космонавтов погиб при взрыве газа в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель программы водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина погиб при взрыве газа в Ногинске. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

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"Из ЦПК получен доклад о гибели начальника третьего отделения ЦПК Соловьева Александра Сергеевича при взрыве бытового газа в многоквартирном доме г. Ногинска", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, погибший являлся руководителем программы водолазной подготовки ЦПК.

Ранее источник в Центре подготовки космонавтов сообщал, что ЦПК проверяет информацию о возможной гибели начальника отделения водолазов Соловьева в результате взрыва.