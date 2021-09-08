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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Сотрудник Центра подготовки космонавтов погиб при взрыве газа в Ногинске

Александр Соловьев руководил программой водолазной подготовки ЦПК, сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель программы водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина погиб при взрыве газа в Ногинске. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.

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Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Из ЦПК получен доклад о гибели начальника третьего отделения ЦПК Соловьева Александра Сергеевича при взрыве бытового газа в многоквартирном доме г. Ногинска", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, погибший являлся руководителем программы водолазной подготовки ЦПК.

Ранее источник в Центре подготовки космонавтов сообщал, что ЦПК проверяет информацию о возможной гибели начальника отделения водолазов Соловьева в результате взрыва.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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