Экс-главу Марий Эл Маркелова, осужденного на 13 лет за взятки, этапировали в колонию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова этапировали в исправительную колонию №9 в Нижегородской области, сообщила ТАСС адвокат Маркелова Елена Вяткина.

"Этапировали в ИК-9 в Дзержинске", - сказала она, отвечая на вопрос, этапирован ли Маркелов в колонию.

Она уточнила, что защита намерена подать кассацию на решение суда, "как только будет определение суда на руках".

В конце июля Нижегородский областной суд рассмотрел апелляцию защиты экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на приговор Нижегородского райсуда по делу о взяточничестве и оставил в силе приговор в виде 13 лет лишения свободы, а также штрафа в размере 235,28 млн рублей. Также приговор оставили без изменения в отношении гендиректора марийской телекомпании "Регион-12" Натальи Кожановой, которую суд признал виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорил к восьми годам колонии и оштрафовал на 235,2 млн рублей, и в отношении экс-министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, которую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, она получила наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии.

Ранее Нижегородский районный суд установил, что Маркелов, используя вексельную схему, получил через посредника от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе. Кроме того, компании предоставили справки из Минсельхоза Марий Эл с недостоверными данными для открытия кредитной линии в банке. Маркелов также обеспечивал свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета и незаконно хранил 30 боевых патронов. Экс-глава Марий Эл не признал вину. Суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в размере 235,28 млн рублей.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелова освободили от должности главы Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривалось в Нижнем Новгороде.