Под завалами на месте взрыва газа в Ногинске может находиться ребенок

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ребенок может находиться под завалами на месте взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, ведутся его поиски. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Под завалами может находиться ребенок. Спасатели ведут его поиски", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 28 Июня в Ногинске в среду утром. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. В результате взрыва пострадали 15 человек, двое погибли.

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.