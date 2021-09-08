Судьба трех взрослых и ребенка остается неизвестной после взрыва газа в доме в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Судьба трех взрослых и ребенка остается неизвестной после взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

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"В настоящее время неизвестной остается судьба четырех человек - троих взрослых и ребенка", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажки в Ногинске в среду утром. Как сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, основной версией взрыва рассматривается утечка бытового газа.

В результате взрыва пострадали 15 человек, двое погибли. В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.