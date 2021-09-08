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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

Жители одного из подъездов дома в Ногинске скоро смогут забрать вещи из квартир

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что жители второго подъезда смогут посетить свои квартиры завтра утром или вечером - "в зависимости от состояния конструкций дома"
'Артем Геодакян/Алексей Голенищев/МЧС России/ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Жители первого подъезда многоквартирного дома в Ногинске, где утром произошел взрыв бытового газа, в скором времени смогут зайти в квартиры и забрать необходимые вещи. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин в ходе собрания с жителями в среду.

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"Когда мы закончим собрание, жители первого подъезда в присутствии коллег из МЧС <...> - идем спокойно во двор, с представителями МЧС и УВД проходим по два человека на этаж, заходим в квартиру, берем все, что нужно. Квартиры запираем, периметр будет охраняться Росгвардией", - сказал Хромушин.

Он добавил, что жители второго подъезда смогут посетить свои квартиры завтра утром или вечером - в зависимости от состояния конструкций дома.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 28 Июня в Ногинске в среду утром. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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