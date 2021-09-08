Дом в Ногинске могут восстановить после взрыва

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Многоквартирный жилой дом в подмосковном Ногинске, где утром произошел взрыв газа, по предварительным данным, подлежит восстановлению. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин в ходе собрания с жителями в среду.

"Дом, предварительно, подлежит восстановлению, завтра в 12 часов дня будет заключение "Струн" (диагностический комплекс)", - сказал Хромушин.

Он отметил, что система "Струна" в течение суток будет определять возможность движения и деформаций конструктивных элементов здания. "Если "Струна" показывает, что за сутки у нас никаких деформаций по всему дому нет, <...> то [это] значит, что мы возвращаем на место проживания первый подъезд и начинаем ремонтировать второй", - сообщил вице-губернатор.

Он добавил, что с точки зрения технологии в восстановлении дома никаких проблем не будет, так как он является панельным. "Рисков по несущим конструкциям пока мы не видим", - отметил Хромушин. Кроме того, вице-губернатор сообщил, что также будет исследовано наличие трещин в панелях и прочность бетона.