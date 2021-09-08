Бывшего ростовского полицейского осудили за получение крупной взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего начальника отделения №3 отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Ростову-на-Дону, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Установлено, что в марте 2020 года бывший сотрудник полиции получил через 36-летнего жителя Ростова-на-Дону взятку в размере 550 тыс. рублей. За эти деньги мужчина должен был не привлекать гражданина к уголовной ответственности. В свою очередь, его посредник совершил мошенничество на сумму 150 тыс. рублей.

"Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а посреднику назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в зависимости от роли и степени участия мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.