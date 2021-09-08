Около 700 медработников умерли после заражения коронавирусом в 2021 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 сентября. /ТАСС/. Около 700 медицинских работников умерли от последствий заражения коронавирусом в России в 2021 году. Об этом сообщил в среду директор НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, главный внештатный специалист-профпатолог Министерства здравоохранения РФ Игорь Бухтияров.

"Реальная выявляемость профзаболеваний у нас в стране не отвечает никакому здравому смыслу. 3,5 тыс. (выявляемость профессиональных заболеваний врачей - прим. ТАСС), даже с учетом 700 человек, которые погибли в этом году от профессионального ковида врачей, это капля в море", - сказал он на Всероссийской неделе охраны труда.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 065 904 случая заражения, выздоровели 6 320 512 человек, умерли 189 582. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства "Сириус". Состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний. Дискуссии охватят широкий круг тем: охрана здоровья, новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, бережливое производство и многое другое.