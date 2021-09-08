Сотрудники МЧС рассказали, как спасали людей после взрыва газа в жилом доме в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасали людей после взрыва газа в жилом доме в Ногинске при помощи пожарных автолестниц, так как выход на улицу для многих жильцов дома был заблокирован из-за обрушений. Об этом ТАСС сообщил помощник начальника караула одной из пожарно-спасательных частей ГУ МЧС по Московской области Василий Данилкин, который вместе со своим отделением прибыл на место ЧП одним из первых.

"По прибытии вместе с отделением мы увидели сразу на месте обрушения на третьем этаже женщину и двоих детей. Для их спасения сразу установили трехколенную лестницу и эвакуировали их. У женщины была повреждена нога, поэтому мы сразу оказали ей первую помощь. Дети чувствовали себя нормально. Когда мы их на руках спускали по автолестнице, мы с ними разговаривали все время. Дети вели себя спокойно, никакой паники не было", - рассказал Данилкин. Одной из спасенных его отделением оказалась девочка, которая после взрыва сидела на самом краю обрушившейся стены.

После того, как были спасены женщина и дети, сотрудники МЧС стали дальше обследовать дом, спасать и эвакуировать людей из соседних квартир с верхних этажей. "Они не могли выйти, так как выход после взрыва для них был заблокирован", - сказал Данилкин. Он уточнил, что для их спасения, помимо трехколенной лестницы также использовался автколенчатый подъемник. В общей сложности только его отделение спасло около 20 человек. Всего из аварийного подъезда, по данным ГУ МЧС по Московской области, был спасен и эвакуирован 51 человек. Данилкин рассказал, что помимо людей, спасатели вытащили из зоны обрушения двух кошек, одну из них с наиболее пострадавшего третьего этажа.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействованы свыше 200 человек и более 50 единиц техники.