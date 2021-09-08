Суд приговорил к семи годам экс-депутата Госдумы Варшавского за хищение 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к семи годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы от "Единой России" Вадима Варшавского за хищение 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Варшавского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Гражданский иск частично удовлетворен. Взыскано более 2 млрд 614 млн рублей.

Ранее прокурор требовал назначить бывшему депутату 8,5 года колонии общего режима. Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело было возбуждено в 2016 году. Как установил суд, деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент был Варшавский. Вину он не признал. Политсовет "Единой России" московского района Хамовники после задержания Варшавского принял решение о приостановлении его членства в партии.

Это уже второе дело в отношении экс-депутата. В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области признал его виновным в том, что, будучи гендиректором ООО "РЭМЗ", он уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.