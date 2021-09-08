Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 17

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", - сообщает СК.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытий с первого по третий этажи многоэтажного дома, а также частичное разрушение здания с пятого по третий этажи. "Разбор завалов продолжается, количество пострадавших будет уточняться", - добавили в СК. Сейчас допрашивают руководство и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций, осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций, планируется назначение ряда экспертиз.

Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, по состоянию на 17:00 мск среды, госпитализированы двое детей и четверо взрослых, один из них - мужчина 64 лет - находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Девять пострадавших получили помощь амбулаторно.