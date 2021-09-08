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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 17

Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, среди них двое детей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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"В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", - сообщает СК.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытий с первого по третий этажи многоэтажного дома, а также частичное разрушение здания с пятого по третий этажи. "Разбор завалов продолжается, количество пострадавших будет уточняться", - добавили в СК. Сейчас допрашивают руководство и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций, осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций, планируется назначение ряда экспертиз.

Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, по состоянию на 17:00 мск среды, госпитализированы двое детей и четверо взрослых, один из них - мужчина 64 лет - находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Девять пострадавших получили помощь амбулаторно.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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