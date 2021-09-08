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Минометный снаряд времен войны нашли в одном из районов Карачаево-Черкесии

Боеприпас уже уничтожили

ЧЕРКЕССК, 8 сентября./ТАСС/. Снаряд от миномета времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе МВД по КЧР.

"Очередной взрывоопасный предмет нашли в Зеленчукском районе. Предположительно, им оказался 80-82-миллиметровый снаряд от миномета времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили в южном направлении с. Хасаут-Греческий", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что до прибытия специалистов Росгвардии сотрудники полиции место обнаружения взяли под охрану. Позже специалисты уничтожили снаряд.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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