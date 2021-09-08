Тело подростка в пакете обнаружили в подвале дома в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Тело подростка обнаружили в подвале дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В подвале дома во Фрунзенском районе обнаружено тело ребенка, на вид подросток в возрасте от 10 лет, который лежал в строительном пакете", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что тело обнаружили днем 8 сентября в доме на Лиговском проспекте. Причина смерти устанавливается, по предварительным данным, подросток умер несколько месяцев назад.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.