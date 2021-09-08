Суд Москвы признал законным 19 млн руб. штрафа Twitter за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы в среду признал законным решение оштрафовать Twitter на общую сумму 19 млн рублей по шести эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел жалобы компании Twitter на решения по шести протоколам, составленным в отношении Twitter по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ "Отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ". Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба представителя Twitter - без удовлетворения", - заявили в пресс-службе.

Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал Twitter в общей сложности на 19 млн рублей за неудаление запрещенного контента. В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным по той же статье. Причиной стал отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции протеста.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.