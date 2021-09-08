Кассационный суд Франции направил на повторное рассмотрение дело корпорации Lafarge

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Кассационный суд Франции отменил решение Апелляционого суда по делу корпорации Lafarge, связанному с ее работой в Сирии, и вернул его в следственную палату. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse.

Теперь следственной палате предстоит повторно рассмотреть дело и принять решение о сохранении или отмене претензий в адрес корпорации.

Дело касается периода деятельности в Сирии филиала этой одной из крупнейших в мире компаний по производству строительных материалов. В июне 2018 года Lafarge во Франции обвинили в пособничестве преступлениям террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, где у компании был цементный завод. По данным следствия, предприятие продолжало работу и после того, как территория, где оно находилось, перешла под контроль боевиков ИГ, с которыми французская компания установила деловые контакты, выплачивая им финансовые средства.

Lafarge предъявили обвинения в соучастии в преступлениях против человечности и финансировании террористической группировки, а также в создании угрозы жизни бывшим работникам завода в Сирии. Компания была помещена под судебный контроль с обязательством уплатить залог в размере 30 млн евро. Некоторые фигуранты этого дела, бывшие руководители и работники компании требовали отменить решение, считая, что состав преступления отсутствует.

Апелляционный суд Парижа 7 ноября 2019 года отменил приговор, по которому Lafarge признали виновной в преступлениях против человечности. Тем не менее суд оставил тогда в силе другие выдвинутые против компании обвинения.