Жители хутора на Кубани обнаружили во дворе 780 снарядов времен войны

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Жители хутора в Крымском районе на Кубани обнаружили в процессе строительства времянки во дворе частного дома 780 снарядов времен Великой Отечественной войны, их уже уничтожили взрывотехники Росгвардии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в среду.

"В хуторе Армянском Крымского района во время строительства времянки на придомовой территории жители частного дома обнаружили предметы, конструктивно схожие с боеприпасами, и сразу же обратились в правоохранительные органы. Прибывшие взрывотехники Росгвардии обследовали 780 найденных в земле снарядов и установили, что перед ними 382 минометные мины, 231 артиллерийский снаряд, 16 подкалиберных снарядов, пять кассетных бомб CD-2, 146 гранат различной модификации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что боеприпасы уничтожили. Кроме того, в этом же хуторе на берегу реки нашли еще два артиллерийских снаряда, которые тоже уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Все боеприпасы относились к периоду Великой Отечественной войны.