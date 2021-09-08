Замглавы инженерных войск РФ заподозрили во взяточничестве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении замначальника инженерных войск России генерал-майора Руслана Алахвердиева. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в следственных органах.

"В отношении Алахвердиева возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. Он находится в статусе подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время с Алахвердиевым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Вменяемое Алахвердиеву деяние подпадает под действие ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до 15 лет со штрафом до 100-кратного размера взятки.

ТАСС пока не располагает информацией об обстоятельствах дела и позиции подозреваемого.