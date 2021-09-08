Полиция задержала мужчину за стрельбу из охотничьего ружья в Выборге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из окна дома в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Выборге полицейские задержали мужчину за пьяную стрельбу", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, установили, что 41-летний уроженец Выборга выпивал со своим 38-летним приятелем и решил пострелять из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. В квартире также находились жена и восьмилетний сын злоумышленника. Мужчина стрелял из зарегистрированного на него охотничьего ружья. При стрельбе никто не пострадал. Обоих мужчин доставили в полицию.