Чиновнице из Кузбасса предъявили обвинение в подлоге при вводе недостроенных домов

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Обвинение в четырех эпизодах служебного подлога предъявили начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Таштагольского района Кузбасса, которая подписала разрешение на ввод в эксплуатацию четырех недостроенных жилых домов. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"По версии следствия, в ноябре-декабре 2020 года женщина с целью внесения заведомо ложных сведений о завершении строительства изготовила, подписала и заверила оттиском печати официальные документы - разрешения на ввод в эксплуатацию четырех жилых домов. На момент подписания дома построены не были. В результате нарушены условия и сроки, предусмотренные муниципальными контрактами, не исполнены государственные программы России на приобретение жилых помещений для обеспечения граждан", - говорится в сообщении.

Обвинение женщине предъявили по ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности". Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемая продолжает занимать должность начальника отдела в районной администрации.

Дома, разрешение на ввод в эксплуатацию которых подписали до завершения строительства, находятся в моногороде Таштаголе. Квартиры в них предназначались для социальных категорий граждан, которые нуждались в улучшении жилищных условий и стояли в очереди на получение жилья.