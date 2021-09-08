Грузовой теплоход сняли с мели в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Грузовой теплоход "Николай Лебедев" (принадлежит ООО "Балтика") сняли с мели в Нижегородской области и готовится к дальнейшему движению, сообщается в среду на странице Приволжской транспортной прокуратуры в Instagram.

Ранее теплоход, следовавший по Волге из Ростова-на-Дону в Чкаловск, сел на мель на 886-м км судового хода.

"Судно снято с мели и готовится к дальнейшему движению по маршруту", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов допущено не было.