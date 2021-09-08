Хабаровскому краю выделили более 100 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат более 100 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время прямого эфира в Instagram.

"Нам правительство выделило сейчас 81 млн, как раз чтобы закрыть долги перед краевым бюджетом - мы же из своих [средств] сразу начали выплаты людям, они же ни чем не обеспечены. Поэтому правительство России нам помогло сейчас", - сказал Дегтярев. За частичную потерю имущества на человека выделяется 50 тыс. рублей, за полную - 100 тыс. рублей.

Он добавил, что еще 21 млн региону выделено для компенсации ущерба от наводнения местным сельхозтоваропроизводителям. "Много утонуло урожая", - сказал глава края.

Хабаровский край переживает четвертую волну паводка на Амуре за этот год, предыдущие прошли без особых последствий. По прогнозам гидрологов, гребень дождевого паводка к 15 сентября должен выйти в Амурский лиман в северной части Татарского пролива. Сейчас в регионе под влиянием амурского паводка находятся 67 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Всего на сегодняшний день подтоплено 44 жилых дома, 272 приусадебных участка, 1 779 дачных участков, 100 участков дорог и 496 земельных участков - полей и пастбищ.

Этим летом сильный паводок также произошел на горных реках. В Верхнебуреинском районе подтопило дома, разрушило множество мостов.