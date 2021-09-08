Суд взыскал с Абызова и "Альфа-банка" $126,5 млн в пользу государства

МОСКВА, 8 сентября /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и "Альфа-банка" $126,5 млн в пользу государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Защита Абызова обжалует решение суда, заявил его адвокат Юлий Тай. "Мы обязательно обжалуем это решение. Как мы выяснили в ходе заседания, часть этих $22 млн принадлежат на самом деле гражданину Швейцарии, а часть - одному из юрлиц этой страны. На наш взгляд, прокуратуре не удалось доказать связь этого швейцарца и этой организации с Абызовым", - сказал адвокат.

По словам Тая, в ходе заседания суда судья отказался допустить до участия в процессе представителей реальных владельцев этих средств, хотя они готовы были представить и обосновать свою позицию. "Это одно из оснований для отмены этого решения", - заключил адвокат.

Этот иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства. Как писал "Коммерсантъ" со ссылкой на исковое требование, при дальнейших мероприятиях, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок средств экс-министром была конвертирована в $115 млн и инвестирована под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Но комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. Так как проект не состоялся, средства Абызова с десятипроцентным доходом ($126,5 млн) подлежали возврату в Россию.

Гагаринский суд Москвы осенью 2020 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В суде тогда с позицией надзорного ведомства согласились. Адвокаты Абызова подали кассационную жалобу на это решение.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.