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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Работы на месте взрыва в Ногинске продолжатся ночью

Работы осложняются угрозой обрушения конструкций

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске будут проводится ночью, они осложняются угрозой обрушения конструкций. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

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"Работы по разбору завалов и поиску людей будут проводится в темное время суток до утра. В настоящее время большое затруднение вызывает сохранившаяся угроза обрушения", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия. В настоящее время неизвестной остается судьба четырех человек - троих взрослых и ребенка. В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов.

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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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