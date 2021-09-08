МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Четверо взрослых и ребенок могут находиться под завалами после взрыва в жилом доме в Ногинске. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"В настоящий момент судьба пятерых человек неизвестна - четырех женщин и ребенка. Они могут находиться под завалами, их поиски продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестной остается судьба четырех человек - троих взрослых и ребенка.

Из-за взрыва бытового газа в девятиэтажке обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.

Как сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, основной версией взрыва рассматривается утечка бытового газа. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поиско-спасательные работы будут продолжаться всю ночь.