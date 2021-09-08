В Башкирии ликвидировали все ранее возникшие лесные пожары

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пожар в Баймакском районе Башкирии ликвидировали на площади 620 га. Все лесные пожары в регионе потушили, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"В 20:35 (18:35 мск) ликвидирован природный пожар в Баймакском районе на площади 620 га. Действующих лесных пожаров на территории Республики Башкортостан нет", - сообщили в ведомстве.

В августе - начале сентября в Башкирии зарегистрировали несколько очагов природных пожаров. По состоянию на 6 сентября пожарные ликвидировали возгорания на площади 1,8 тыс. га, локализовали пожары на 1,5 тыс. га.

Площадь природных пожаров в Башкирии в 2021 году на 70% превысила показатели 2020 года, что связано со сложными погодными условиями, сообщил глава республики Радий Хабиров на пресс-конференции 8 сентября.

"Этот год был непростой, в 2020 году менее 4 тыс. га сгорело, в 2021 году - почти 14 тыс., существенный рост площади пожаров. Вы сами видели, дождей практически не было, когда погода изменилась, стало легче", - сообщил Хабиров.

По его словам, в 2022 году регион получит вертолет пожаротушения на базе Ка-52 с емкостью цистерны 4 т. Также наладили взаимодействие по привлечению тяжелой техники от крупных предприятий для опашки горящих площадей.

По данным Министерства лесного хозяйства Башкирии, с 15 апреля на территории лесного фонда региона зарегистрировали 436 лесных пожаров, 188 из них возникли в результате природных факторов, 180 - из-за неосторожного обращения населения с огнем, 65 - в результате перехода с земель иных категорий.