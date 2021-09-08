Росгвардейцы обеспечат сохранность имущества пострадавших во время взрыва газа в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в ночное время обеспечат сохранность имущества людей, пострадавших во время взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с полицейскими в ночное время обеспечат сохранность имущества граждан дома, в котором утром прогремел взрыв. В течение дня росгвардейцы обеспечивали работу экстренных служб и участвовали в эвакуации жильцов, пострадавших в результате обрушения нескольких этажей", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что к охране дома будут привлекаться сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. Поиско-спасательные работы будут продолжаться всю ночь.

Из-за взрыва бытового газа в девятиэтажке обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия."В настоящий момент судьба пятерых человек неизвестна - четырех женщин и ребенка. Они могут находиться под завалами, их поиски продолжаются", - сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Как сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, основной версией взрыва рассматривается утечка бытового газа.

По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.