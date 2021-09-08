Ребенок погиб при пожаре в доме в Саратовской области

ТАСС, 8 сентября. Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Балашове Саратовской области, его родителей и сестру госпитализировали. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло загорание частного деревянного дома, обложенного кирпичом. В результате пожара погиб ребенок - мальчик 2017 года рождения", - отмечается в сообщении. Родителей мальчика 1974 года рождения и их старшую дочь, ученицу 11 класса, госпитализировали. При этом у матери ребенка диагностировали ожоги 25% тела.

Как сообщили в ведомстве, ребенок был дома один, когда начался пожар, его мать и сестра находились во дворе. Пожар локализовали в 19:30 по местному времени (18:30 мск).

На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления причины пожара.