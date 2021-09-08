СК возбудил дело после пропажи в Москве подростка из Тамбовской области

ТАСС, 8 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения в Москве 14-летнего ученика кадетского корпуса из Тамбовской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Тамбовской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", по факту безвестного исчезновения 14-летнего жителя Мичуринска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 31 августа подросток, прибывший в Тамбов для обучения в кадетском корпусе, уехал на рейсовом автобусе Тамбов - Москва. Он вышел на остановке в московском районе Царицыно. "До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно", - сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты СК, а также сотрудники органов внутренних дел проводят процессуальные действия для установления местонахождения подростка.