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Мать травмированного директором ученика в Курской области обратилась в полицию

Проверку проводит также прокуратура

ТАСС, 8 сентября. Мать ученика восьмого класса Ивановской школы в Рыльском районе Курской области подала заявление в полицию после того, как директор школы сорвал серьгу с ее сына, порвав ему мочку уха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Поступило заявление в полицию от мамы мальчика. Она просила провести проверку в отношении директора школы. Материалы были переданы в СК, где на тот момент уже была зарегистрирована проверка по сообщению средств массовой информации о травмировании ученика", - сказала собеседница агентства.

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила на своей странице во "ВКонтакте", что считает "необходимым провести проверку воспитательной работы указанного учебного учреждения".

Прокуратура Курской области 7 сентября организовала проверку после появления информации в соцсетях и СМИ об инциденте.

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