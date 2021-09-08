Разлив нефти площадью 0,25 га зафиксировали на реке в Югре

ТАСС, 8 сентября. Специалисты зафиксировали разлив нефти площадью 2,5 тыс. кв. м на реке Лобановский Еган в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил ТАСС руководитель Природнадзора региона Сергей Пикунов.

"Месторождение эксплуатируется "Славнефть-Мегионнефтегазом". Да, нефть в реке Лобановский Еган есть. <…> [Площадь разлива составляет] 0,25 га", - сказал глава регионального ведомства.

Пикунов уточнил, что причины разлива установит компания.

На предприятии ТАСС сообщили, что информация о причастности "Славнефть-Мегионнефтегаза" к загрязнению не соответствует действительности. "Все объекты "Славнефть-Мегионнефтегаза" работают в штатном режиме, отклонений в работе оборудования не зафиксировано. Информация о причастности "Славнефть-Мегионнефтегаза" к какому-либо загрязнению водных ресурсов в Сургутском районе не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

"Славнефть-Мегионнефтегаз" (входит в "Роснефть") осуществляет разработку нефтегазовых месторождений на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В зоне производственной деятельности мегионских нефтяников 28 лицензионных участков, на 13 из которых "Мегионнефтегаз" работает на основании договоров об оказании операторских услуг.