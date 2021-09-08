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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске достали из-под завалов

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться четыре взрослых и ребенок
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, передает корреспондент ТАСС.

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Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

Таким образом, третьим погибшим оказалась девочка-подросток.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться четыре взрослых и ребенок.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 28 Июня в Ногинске в среду утром. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. Пострадали 17 человек.

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
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