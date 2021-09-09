Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до четырех

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске увеличилось до четырех человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

"Всего 15 пострадавших, четыре погибших, среди них, предположительно, девочка-подросток. Четвертая погибшая - женщина", - сказал собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах, судьба трех жительниц дома остается неизвестной.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 28 Июня в Ногинске в среду утром. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.