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AFP: при пожаре в ковид-больнице в Северной Македонии погибли 10 человек

Десять человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Северной Македонии - AFP.

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Северная Македония
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