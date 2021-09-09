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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Тело пятого погибшего обнаружили на месте взрыва в жилом доме в Ногинске

По информации экстренных служб, найдено тело ребенка, остается неизвестной судьба двух человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске выросло до пяти человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

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"Под завалами обнаружено тело пятого погибшего", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что нашли тело ребенка, остается неизвестной судьба двух человек.

Поисково-спасательная операция сейчас продолжается, на месте продолжают разбирать завалы. По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе два ребенка. Шесть пострадавших госпитализировали.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
Что известно о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
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